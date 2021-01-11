مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
ريهام على

بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الفيوم، نظمت الادارة العامة للتدريب تدريبا للفنيين الجدد الذين قاموا باستلام مهام عملهم بعد اجتيازهم الإختبارات التحريرية والمقابلات الشفوية فى المسابقة التى قد أعلنت عنها الشركة فى وقت سابق وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بأهداف ورؤية ورسالة الشركة.

قال اللواء مهاب الأمير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة انه يتم تدريب وتأهيل كل العمالة التى تطلبها الشركة قبل نزولهم العمل الميدانى واستلامهم لموقع عملهم داخل المحطات والروافع من أجل تأهيلهم وتعريفهم بمهام عملهم الوظيفية طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى حتى تتعرف العمالة الجديدة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات وذلك بمقر التدريب بمحطة العزب الجديدة
وأضاف الدكتورمحمود الغندقلى مدير عام الادارة العامة للتدريب انه تم تنظيم تدريب للفنيين الجدد استمر على مدار خمسة ايام متواصلة وكان عددهم 90 فنى ( فنى صيانه كهرباء وفنى صيانة ميكانيكية ) وذلك للتعرف على اساسيات الصيانه الكهربائية والمكيانيكة وحاضر فيها مجموعة متخصصة فى هذه المجالات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد
مياه الفيوم تنظم تدريبا للفنيين الجدد

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