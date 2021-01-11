الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:01 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن البلاد تشهد اليوم الإثنين، طقس  دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس  دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
ومن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: فتسجل القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.

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