محمد عز يكشف حقيقة توقيعه لعقود احتكار مع شركات الإنتاج

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أوضح الفنان محمد عز أنه لم يقوم بتوقيع عقود احتكار مع أي شركة إنتاج، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد عز منشورًا قال فيه:"
أنا غير مرتبط بأي عقد احتكار مع أي شركه إنتاج ده توضيح؛ لإن الكلام بقي متردد كتير عني وللأسف غير صحيح تمام".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد عز حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

والجدير بالذكر أن محمد عز يُشارك حاليًا في فيلم "في عز الضهر"، وهو من تأليف كريم سرور، وبطولة مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، إخراج مرقس عادل.

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