غلق محور 26 يوليو وطريقين بسبب الشبورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين، عن إغلاق محور وطريقين، بسبب الشبورة.

وأوضحت أنهم:
- محور 26 يوليو 
- طريق العين السخنة 
- الطريق الساحلي من بوابات الحمام

وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وخصصت الإدارة رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق

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محور 26 يوليو غلق طرق المرور

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