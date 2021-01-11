غلق محور 26 يوليو وطريقين بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين، عن إغلاق محور وطريقين، بسبب الشبورة.





وأوضحت أنهم:

- محور 26 يوليو

- طريق العين السخنة

- الطريق الساحلي من بوابات الحمام





وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



