غلق محور 26 يوليو وطريقين بسبب الشبورة
الإثنين 11/يناير/2021 - 06:41 ص
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين، عن إغلاق محور وطريقين، بسبب الشبورة.
وأوضحت أنهم:
- محور 26 يوليو
- طريق العين السخنة
- الطريق الساحلي من بوابات الحمام
وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وخصصت الإدارة رقم 1221110000، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا