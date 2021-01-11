ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين









تلعي اليوم الإثنين 11 يناير أخر مباراتين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2022/2021.





ويتصدر حاليا فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم:





1 –اتلتيكو مدريد 38 نقطة.





2 – ريال مدريد 37 نقطة.





3 – برشلونة 34 نقاط.





4 – فياريال 32 نقطة.





5 – ريال سوسيداد 30 نقاط.





6 – اشبيلية 30 نقاط.





7 – غرناطة 24 نقاط.





8 – سيلتا فيغو 23 نقاط.





9 – قاديش 23 نقاط.





10 – ليفانتي 21 نقاط.





11 – اتلتيك بيلباو 21 نقاط.





12– ريال بيتيس 20 نقاط.





13- فالنسيا 19 نقاط.





14 – إيبار 19 نقاط.





15 – ديبورتيفو الافيس 18 نقاط.





16 – بلد الوليد 18 نقطة.





17 – خيتافي 17 نقاط.





18 – إلتشي 16 نقاط.





19 – اوساسونا 15 نقاط.



