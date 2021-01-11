ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تلعب اليوم الإثنين 11 يناير أخر مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 20202/2021.

ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- ميلان 40 نقطة

2- إنتر ميلان 37 نقطة

3- روما 34 نقطة

4- يوفنتوس 33 نقطة

5- أتالانتا 31 نقطة

6- نابولي 31 نقطة

7- ساسولو 29 نقطة

8- لاتسيو 28 نقطة

9- هيلاس فيرونا 27 نقطة

10- بيتفينتو 21 نقطة

11- سامبدوريا 20 نقطة

12- فيورنتينا 18 نقطة

13- بولوينا 17 نقطة

14- أودينيزي 16 نقطة

15- سبيزيا 14 نقطة

16- كالياري 14 نقطة

17- جنوي 14 نقطة

18- تورينو 12 نقطة

19- بارما 12 نقطة

20- كروتوني 9 نقاط

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