ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين
الإثنين 11/يناير/2021 - 06:36 ص
حسام مجدي
تلعب اليوم الإثنين 11 يناير أخر مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 20202/2021.
ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة.
وجاء ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم كالآتي:
1- ميلان 40 نقطة
2- إنتر ميلان 37 نقطة
3- روما 34 نقطة
4- يوفنتوس 33 نقطة
5- أتالانتا 31 نقطة
6- نابولي 31 نقطة
7- ساسولو 29 نقطة
8- لاتسيو 28 نقطة
9- هيلاس فيرونا 27 نقطة
10- بيتفينتو 21 نقطة
11- سامبدوريا 20 نقطة
12- فيورنتينا 18 نقطة
13- بولوينا 17 نقطة
14- أودينيزي 16 نقطة
15- سبيزيا 14 نقطة
16- كالياري 14 نقطة
17- جنوي 14 نقطة
18- تورينو 12 نقطة
19- بارما 12 نقطة
20- كروتوني 9 نقاط