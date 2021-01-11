ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين









تلعب اليوم الإثنين 11 يناير أخر مباراة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 20202/2021.





ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة.





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم كالآتي:





1- ميلان 40 نقطة





2- إنتر ميلان 37 نقطة





3- روما 34 نقطة





4- يوفنتوس 33 نقطة





5- أتالانتا 31 نقطة





6- نابولي 31 نقطة





7- ساسولو 29 نقطة





8- لاتسيو 28 نقطة





9- هيلاس فيرونا 27 نقطة





10- بيتفينتو 21 نقطة





11- سامبدوريا 20 نقطة





12- فيورنتينا 18 نقطة





13- بولوينا 17 نقطة





14- أودينيزي 16 نقطة





15- سبيزيا 14 نقطة





16- كالياري 14 نقطة





17- جنوي 14 نقطة





18- تورينو 12 نقطة





19- بارما 12 نقطة



