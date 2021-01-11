ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي 13 نقاط

2- الزمالك 13 نقاط

3- الجونة 11 نقطة

4- المصري البورسعيدي 10 نقاط

5- مصر المقاصة 10 نقاط

6- بيراميدز 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- سيراميكا 7 نقاط

9- إنبي 7 نقاط

10- الإسماعيلي 6 نقاط

11- البنك الأهلي 6 نقاط

12- سموحة 6 نقاط

13- غزل المحلة 6 نقاط

14- أسوان 6 نقاط

15- وادي دجلة 5 نقاط

16- الانتاج الحربي 4 نقاط

17- المقاولون العرب 3 نقاط

18- طلائع الجيش نقطة

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