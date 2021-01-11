ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين









تلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.





ويحتل فريق الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- الأهلي 13 نقاط





2- الزمالك 13 نقاط





3- الجونة 11 نقطة





4- المصري البورسعيدي 10 نقاط





5- مصر المقاصة 10 نقاط





6- بيراميدز 8 نقاط





7- الاتحاد السكندري 8 نقاط





8- سيراميكا 7 نقاط





9- إنبي 7 نقاط





10- الإسماعيلي 6 نقاط





11- البنك الأهلي 6 نقاط





12- سموحة 6 نقاط





13- غزل المحلة 6 نقاط





14- أسوان 6 نقاط





15- وادي دجلة 5 نقاط





16- الانتاج الحربي 4 نقاط





17- المقاولون العرب 3 نقاط



