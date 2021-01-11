ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين
الإثنين 11/يناير/2021 - 06:33 ص
حسام مجدي
تلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.
ويحتل فريق الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1- الأهلي 13 نقاط
2- الزمالك 13 نقاط
3- الجونة 11 نقطة
4- المصري البورسعيدي 10 نقاط
5- مصر المقاصة 10 نقاط
6- بيراميدز 8 نقاط
7- الاتحاد السكندري 8 نقاط
8- سيراميكا 7 نقاط
9- إنبي 7 نقاط
10- الإسماعيلي 6 نقاط
11- البنك الأهلي 6 نقاط
12- سموحة 6 نقاط
13- غزل المحلة 6 نقاط
14- أسوان 6 نقاط
15- وادي دجلة 5 نقاط
16- الانتاج الحربي 4 نقاط
17- المقاولون العرب 3 نقاط
18- طلائع الجيش نقطة