الولايات المتحدة تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:28 ص
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.

جاء ذلك في بيان عاجل لقناة العربية.

وبدأت واشنطن، في 10 ديسمبر الأول الماضي، بضربات استباقية للقرار الكبير، حيث أعلنت تصنيف المندوب الإيراني لدى مليشيا الحوثي، حسن إيرلو، في قائمة الإرهاب، قبل أن تقرر تصنيف 5 من أبرز القيادات الأمنية الحوثية التي ارتكبت أبشع انتهاكات حقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء.

وبالتأكيد سيكون هناك تأثير داخلي وعالمي للقرار الأمريكي على الحوثيين، وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
الولايات المتحدة تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية
الولايات المتحدة تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية

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