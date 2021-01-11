المخرج كريم العدل يعلن تعافيه من "كورونا"

أعلن المخرج كريم العدل/ تعافيه من فيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.





واكتفى من جانبه بالتعليق قائلًا: "الحمد لله Negative خلاص".





كان كريم العدل، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد زوجته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "العدل" قائلا: "أنا وميرا دياب حصلنا للتو على نتيجة اختبار إيجابي لفيروس كورونا، يرجى اختبار نفسك اذا كنت على اتصال معي أو مع زوجتي في الاسبوع الماضي".





يذكر أن آخر أعمال المخرج كريم مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.