ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين









يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف.





وتلعب اليوم الإثنين 11 يناير مباراة واحده ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- محمود عبد المنعم كهربا 4 أهداف.





2- محمد شريف 3 أهداف





3- والتر بواليا 3 أهداف





4- عمر كمال عبد الواحد 3 أهداف





5- أحمد سمير 3 أهداف





6- شادي حسين 2 أهداف





7- عبد الله السعيد 2 أهداف





8- مصطفى محمد 2 أهداف





9- محمد عبد المجيد 2 أهداف



