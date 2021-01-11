حلمي بكر يكشف تفاصيل خلافه مع محمد فؤاد بسبب أغنية "الحفلة"
علق الموسيقار الكبير حلمي بكر، على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بسبب أغنية المطرب محمد فؤاد "الحفلة"، قائلًا: "أنا مسمعتهاش عشان تعجبني أو ماتعجبنيش ولو كنت سمعتها كنت هقول رأيي".
وعبر عن دهشته الشديدة قائلًا : "البدعة الجديدة الي طالعة إذا أردت أن تشتهر فخلي حلمي بكر يشتمك .. لو عايز تنجح أغنية حتى لو كانت دون المستوى اشبك مع حلمي بكر عشان يحصل لغط ولبط وتعمل ضجة".
وتابع: "أنا فوجئت بناس بتتصل بيا بتقول لي ايه رأيك في الأغنية قلتلهم ماسمعتهاش أصلاً فضحكوا".