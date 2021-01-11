حلمي بكر يكشف تفاصيل خلافه مع محمد فؤاد بسبب أغنية "الحفلة"

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر

علق الموسيقار الكبير حلمي بكر، على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بسبب أغنية المطرب محمد فؤاد "الحفلة"، قائلًا: "أنا مسمعتهاش عشان  تعجبني أو ماتعجبنيش ولو كنت سمعتها كنت هقول رأيي".

 وأضاف عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "أنا أحب الحق ده صح أو غلط إذا كان الاستاذ الفنان لا يعلم  أنه ليس هناك وصاية على رأيي ممكن ميكنش في وصاية على صوته لكن لدينا دور  ووصاية في حماية الذوق العام  من الانهيار ده لو في حال إذا كنت سمعت الاغنية أصلًا".

وعبر عن دهشته الشديدة قائلًا : "البدعة الجديدة الي طالعة إذا أردت أن تشتهر فخلي  حلمي بكر يشتمك .. لو عايز تنجح أغنية حتى لو كانت دون المستوى اشبك مع حلمي بكر عشان يحصل لغط  ولبط  وتعمل ضجة".

وتابع: "أنا فوجئت بناس بتتصل بيا بتقول لي ايه رأيك في الأغنية قلتلهم ماسمعتهاش أصلاً  فضحكوا".


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