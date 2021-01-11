محمد صبحي يكشف عن تفاصيل آخر رسالة كتبها له هادي الجيار قبل وفاته

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر

قال الفنان محمد صبحي أن زميله الراحل هادي الجيار كتب له رسالة قبل وفاته بأيام جاء فيها: "أنت كوميديان عظيم وأدعو الله أن لا نفترق ابدًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" إهادى الجيار كان انسان جميل ومساعد لكل زملائه".

وأشار محمد صبحي إلى أنه أنه والراحل لم يشتركا معًا إلا عمل واحد وهو "فرصة العمر".

ولفت إلى أن الجيار قدم أدوارًا عظيمة ووصل الي مرحلة عظيمة من الأداء ونضج بشكل كبير.

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