هازارد يطمئن جماهير ريال مدريد بهذه الكلمات

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني العائد من الإصابة، أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم أداء فني مميز، لمساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأوضح هازارد، في تصريحات نقلتا صحيفة ماركا، أن المدرب الفرنسي، زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك نظرا لثقة زيدان الكبيرة في إمكانيات اللاعب البلجيكي منذ أن كان لاعبا في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، حسب ما أضاف هازارد.

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