علاء وحيد: مستعدين للرجاء والجميع في حالة تركيز شديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي، على ان اللاعبين في حالة تركيز شديدة قبل مواجهة الرجاء بالبطولة العربية.

وقال وحيد لبرنامج الماتش: اللاعبين في حالة تركيز كبيرة خلال الفترة الاخيرة.

واردف: الأجواء هنا صعبة، كان هناك سقوط أمطار كبير، نلتزم بالاجراءات الاحترازية.

وعن تغطية الصحفيين للمباراة أكد وحيد أن المباراة ستكون بدون حضور للصحفيين.

وأتم علاء وحيد كلماته متحدثا عن نادر رمضان: ذهب للمستشفى بسبب اعياء مشيرا بأن نتيجة مسحة كل اللاعبين سلبية.

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