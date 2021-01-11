علاء وحيد: مستعدين للرجاء والجميع في حالة تركيز شديد









أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي، على ان اللاعبين في حالة تركيز شديدة قبل مواجهة الرجاء بالبطولة العربية.





وقال وحيد لبرنامج الماتش: اللاعبين في حالة تركيز كبيرة خلال الفترة الاخيرة.





واردف: الأجواء هنا صعبة، كان هناك سقوط أمطار كبير، نلتزم بالاجراءات الاحترازية.





وعن تغطية الصحفيين للمباراة أكد وحيد أن المباراة ستكون بدون حضور للصحفيين.



