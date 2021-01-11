"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن محورين و4 طرق بسبب الشبورة.

وجاءوا كالتالي:
- محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس 
- محور الضبعة 
- طريق العلمين الصحراوي  
- طريق الإسكندرية الصحراوي 
- طريق السويس 
- طريق العين السخنة السخنة.

وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وخصصت الإدارة رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق

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غلق طرق شبورة المرور

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