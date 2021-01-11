"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن محورين و4 طرق بسبب الشبورة.





وجاءوا كالتالي:

- محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس

- محور الضبعة

- طريق العلمين الصحراوي

- طريق الإسكندرية الصحراوي

- طريق السويس

- طريق العين السخنة السخنة.





وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



