"المرور" تغلق محورين و4 طرق بسبب الشبورة
الإثنين 11/يناير/2021 - 04:50 ص
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن محورين و4 طرق بسبب الشبورة.
وجاءوا كالتالي:
- محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس
- محور الضبعة
- طريق العلمين الصحراوي
- طريق الإسكندرية الصحراوي
- طريق السويس
- طريق العين السخنة السخنة.
وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وخصصت الإدارة رقم 1221110000، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق
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