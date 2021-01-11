طلعت يوسف: أهلي طرابلس يفاوضني منذ فترة طويلة.. وهناك احتمالية لضم لاعبين مصريين





أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ان مفاوضات فريق اهلي طرابلس الليبي معه كانت منذ فترة طويلة.





وقال يوسف لبرنامج الماتش: أعتز بثقة مسئولي فريق اهلي طرابلس الليبي، علاقتي جيدة بهم، لي تجربتين معهم كللوا بالنجاح.





وتابع: المفاوضات كانت من فترة طويلة جدا اثناء تواجدي مع الاتحاد السكندري، ورشحت حينها 2 مدربين من مصر لقيادة الفريق الليبي بدلا مني.



