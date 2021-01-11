طلعت يوسف: أهلي طرابلس يفاوضني منذ فترة طويلة.. وهناك احتمالية لضم لاعبين مصريين
الإثنين 11/يناير/2021 - 04:24 ص
حسام مجدي
أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ان مفاوضات فريق اهلي طرابلس الليبي معه كانت منذ فترة طويلة.
وقال يوسف لبرنامج الماتش: أعتز بثقة مسئولي فريق اهلي طرابلس الليبي، علاقتي جيدة بهم، لي تجربتين معهم كللوا بالنجاح.
وتابع: المفاوضات كانت من فترة طويلة جدا اثناء تواجدي مع الاتحاد السكندري، ورشحت حينها 2 مدربين من مصر لقيادة الفريق الليبي بدلا مني.
واتم: فريق اهلي طرابلس يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وهناك احتمالات لضم لاعبين مصريين للفريق الليبي تحت قيادتي.