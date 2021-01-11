طلعت يوسف: أهلي طرابلس يفاوضني منذ فترة طويلة.. وهناك احتمالية لضم لاعبين مصريين

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ان مفاوضات فريق اهلي طرابلس الليبي معه كانت منذ فترة طويلة.

وقال يوسف لبرنامج الماتش: أعتز بثقة مسئولي فريق اهلي طرابلس الليبي، علاقتي جيدة بهم، لي تجربتين معهم كللوا بالنجاح.

وتابع: المفاوضات كانت من فترة طويلة جدا اثناء تواجدي مع الاتحاد السكندري، ورشحت حينها 2 مدربين من مصر لقيادة الفريق الليبي بدلا مني.

واتم: فريق اهلي طرابلس يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وهناك احتمالات لضم لاعبين مصريين للفريق الليبي تحت قيادتي.

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