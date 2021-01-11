خالد فتحي يكشف ماذا سيحدث اذا أصيب لاعبا بكورونا خلال مونديال اليد

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


أكد خالد فتحي، نائب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، أنه لن يتم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية. 

وقال خال خلال حواره ببرنامج الماتش : "الأساس هو عدم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية كما أنه لن يكون هناك برامج سياحية للمنتخبات".

وأكمل: "الاتحاد الدولي أقر بوجود 20 لاعب لكل منتخب بدلا من 16".

وأتم: "اذا اصيب أي لاعب بفيروس كورونا سيتم عزله بالفندق ويتم اجراء فحص مرة أخرى، إذا كان ايجابي لمرة ثانية سيتم نقله لمستشفى العزل".

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