خالد فتحي يكشف ماذا سيحدث اذا أصيب لاعبا بكورونا خلال مونديال اليد









أكد خالد فتحي، نائب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، أنه لن يتم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية.





وقال خال خلال حواره ببرنامج الماتش : "الأساس هو عدم مخالطة أي شخص خارج الفقاعة الطبية كما أنه لن يكون هناك برامج سياحية للمنتخبات".





وأكمل: "الاتحاد الدولي أقر بوجود 20 لاعب لكل منتخب بدلا من 16".



