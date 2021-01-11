سيراميكا كليوباترا يستعير ريان من الأهلي









قرر مسئولو النادي الأهلي، الموافقة على إعارة أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





يأتي ذلك حسب ما أوضح عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار.





وأكد عمر ربيع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على رحيل اللاعب.



