عمار حمدي يقترب من العودة إلى الأهلي لهذا السبب

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


بات النادي الأهلي، قريب من استعادة خدمات لاعبه المعار إلى الاتحاد السكندري، عمار حمدي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسئولو الأهلي، تواصلوا مع اللاعب من أجل قطع إعارته قبل منافسات كأس العالم للأندية، حتى يتم ضمه في القائمة المونديالية، حال قام بالضغط على مسئولي نادي الاتحاد السكندري للعودة في الأيام المقبلة.

وأشار عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أن عمار حمدي يقوم بالضغط على مسئولي الاتحاد للعودة إلى الأهلي.

وأوضح أن محمود الخطيب سيتدخل ويتحدث مع محمد مصيلحي من أجل عودة اللاعب في الأيام المقبلة.

وشدد على أن نادي الاتحاد السكندري متمسك بعمار حمدي ويرفض رحيله نهائيا، مؤكدا أن الأمر في يد عمار حمدي حال استطاعته إقناع نادي الاتحاد السكندري.

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