أبو الدهب يشيد بنجم الزمالك بعد تألقه أمام الجيش

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر


أشاد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية الأسبق، بلاعب الزمالك إمام عاشور بعد تألقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري.

و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  لم أشعر بغيابات الزمالك في خلال مباراة الأمس ، حيث قدم إمام عاشور مباراة كبيرة جداً في وسط ملعب الزمالك ولم أشعر بغياب فرجاني ساسي.

واختتم ابو الدهب ، هناك تفاهم كبير في وسط ملعب الزمالك بين الثنائي طارق حامد و إمام عاشور.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 14 ساعة

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وكيل جيرالدو يشتكي الأهلي

منذ ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تكشف عن موعد بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض