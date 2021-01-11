أبو الدهب يشيد بنجم الزمالك بعد تألقه أمام الجيش
الإثنين 11/يناير/2021 - 04:16 ص
أشرف عبدالناصر
أشاد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية الأسبق، بلاعب الزمالك إمام عاشور بعد تألقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري.
و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لم أشعر بغيابات الزمالك في خلال مباراة الأمس ، حيث قدم إمام عاشور مباراة كبيرة جداً في وسط ملعب الزمالك ولم أشعر بغياب فرجاني ساسي.
واختتم ابو الدهب ، هناك تفاهم كبير في وسط ملعب الزمالك بين الثنائي طارق حامد و إمام عاشور.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.