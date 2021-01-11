أبو الدهب يشيد بنجم الزمالك بعد تألقه أمام الجيش









أشاد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية الأسبق، بلاعب الزمالك إمام عاشور بعد تألقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري.





و أضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لم أشعر بغيابات الزمالك في خلال مباراة الأمس ، حيث قدم إمام عاشور مباراة كبيرة جداً في وسط ملعب الزمالك ولم أشعر بغياب فرجاني ساسي.





واختتم ابو الدهب ، هناك تفاهم كبير في وسط ملعب الزمالك بين الثنائي طارق حامد و إمام عاشور.



