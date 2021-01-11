تصريحات نارية من طلعت يوسف بشأن فترته مع الاتحاد السكندري

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


أكد طلعت يوسف المدير الفني الجديد لنادي أهلي طرابلس، أنه تعرض للضغط بشكل مبالغ فيه ومخطط له أثناء تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

وأشار طلعت في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه يجب على جماهير الاتحاد السكندري أن تقف خلف الكيان والجهاز الفني وإدارة النادي. 

وتابع أن الاتحاد ناد متوسط في الإمكانيات المادية ليس الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز في القيمة المالية لتدعيم الفريق.

وأضاف أن الاتحاد فريق جيد ولديه لاعبين مميزين وقادر على تحقيق شيء جيد في الموسم الحالي، والدوري هذا الموسم مختلف والفرق الصاعدة دعمت صفوفها بشكل جيد وخاصة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .

وواصل طلعت يوسف حديثه مؤكدا أن المستويات متقاربة إلى حد كبير بين فرق الدوري باستثناء الأهلي والزمالك .

واختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلا أن "لا يوجد مهاجم بارز في الزمالك باستثناء مصطفى محمد"

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