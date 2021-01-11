وكيل جيرالدو يشتكي الأهلي

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تقدم هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد القلعة الحمراء.

وأوضح هشام بن صالح، أنه اشتكى الأهلي من أجل الحصول على نسبته من صفقة جيرالدو، عن طريق محامي به بفرنسا.

وأشار هشام بن صالح في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أنه طالب جيرالدو في البداية التوقيع للنادي الأهلي، نظرا لأنهم أشخاص يحترمون من يتعامل معهم.

وواصل، " بعد ما فعلوه وإنكاري أنني وكيل اللاعب تقدمت بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي".

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