بسبب الشبورة.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين والضبعة
الإثنين 11/يناير/2021 - 03:26 ص
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن غلق 3 طرق.
وأوضحت "المرور"، أن الطرق الثلاثة هي: طريق العلمين الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، لوجود شبورة كثيفة.
وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وخصصت الإدارة رقم 1221110000، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا