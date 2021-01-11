بسبب الشبورة.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين والضبعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن غلق 3 طرق.

وأوضحت "المرور"، أن الطرق الثلاثة هي: طريق العلمين الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، لوجود شبورة كثيفة.

وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وخصصت الإدارة رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق

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غلق طرق المرور الشبورة الكثيفة

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