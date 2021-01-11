بسبب الشبورة.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين والضبعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، عن غلق 3 طرق.





وأوضحت "المرور"، أن الطرق الثلاثة هي: طريق العلمين الصحراوي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، لوجود شبورة كثيفة.





وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



