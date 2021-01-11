غلق 109 مقاهي ومحلات تجارية لمخالفتها المواعيد ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملة، مساء الأحد، قادها عبد الحي سيد ونادي مرداش، نائبي رئيس المركز، ورؤساء الوحدات القروية والمناطق، أسفرت عن غلق 109 مقهى ومحل تجاري، منها 39 بمدينة بني سويف و70 بقرى المركز، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية.





يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وباشراف اللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.





ومن جانبه ناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الإلتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.





وشَدد محافظ بني سويف، على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها "في الثالث من يناير الجاري" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.





مخالفات أخرى



