علاء عبدالعال يستهدف دعم صفوف أسوان من الأهلي والزمالك

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يستهدف علاء عبدالعال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تدعيم صفوف فريقه من ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان، أنه سيبذل قصارى جهده مع نادي أسوان من أجل تعديل نتائج الفريق الجنوبي.

وأوضح أنه خلال 48 ساعة سيقوم بترشيح بعض اللاعبين، منهم من الأهلي والزمالك، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار إلى أن جهازه المعاون سيكون من أبناء نادي أسوان وسيكون معه مجدي سعد مدرب عام.

أخبار تهمك

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

ثنائي الأهلي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف عن موعد بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خاص- حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يؤكد اقتراب حسام حسن من القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يوم

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 21 ساعة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

تمت.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الأهلي

11:31 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض