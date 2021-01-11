علاء عبدالعال يستهدف دعم صفوف أسوان من الأهلي والزمالك









يستهدف علاء عبدالعال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تدعيم صفوف فريقه من ناديي الأهلي والزمالك.





وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان، أنه سيبذل قصارى جهده مع نادي أسوان من أجل تعديل نتائج الفريق الجنوبي.





وأوضح أنه خلال 48 ساعة سيقوم بترشيح بعض اللاعبين، منهم من الأهلي والزمالك، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



