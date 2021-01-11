اليوم.. الكينج محمد منير يطرح أغنية "فينك يا حبيبي"

شوق المطرب محمد منير جمهوره ومتابعيه لأحدث أغنياته "فينك يا حبيبي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر".

والمقرر طرح الأغنية اليوم الاثنين وتعتبر ثاني أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال".



كان الموزع الموسيقى أمير محروس، شارك "فيديو" بصحبة الكينج محمد منير من الأستديو وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام.





وظهر الثتائي خلال تسجيل أغنية "على فينك يا حبيبى"، والتي ستطرح قريبا وتعتبر الأغنية الثانية من ألبوم باب الجمال.





وكتب أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" إهداء من الكينج محمد منير لـجمهوره العظيم و أغنية جديدة 2021 فينك يا حبيبي خلال ساعات توزيع موسيقي أمير محروس".



