جوارديولا يشيد بمستوى نجم مانشستر سيتي

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بأداء نجم الفريق خلال الفترة الحالية. 

وقال المدرب الإسباني عن روبن دياز، في تصريحات تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس": "عندما تضم لاعبًا تعتقد أنه سينجح مع الفريق، لكن لا تعرف مقدار ذلك".

وأضاف: "امكانيات دياز وتفكيره في المباريات أمر رائع.. إنه يسعى للتعلم ونحن جميعًا معجبون بقدراته وعقله".

وتابع : "إنه يتواجد يوميا في صالة الألعاب الرياضية كل صباح ويتدرب ويأكل بشكل مثالي.

واختتم: "دياز لديه القدرة أن يلعب مباراة كل 3 أيام ثم التعافي فورًا، وعندما تمتلك لديك لاعب بحجمه، فهذا يؤكد أهميته داخل الفريق".

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