جوارديولا يشيد بمستوى نجم مانشستر سيتي

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بأداء نجم الفريق خلال الفترة الحالية.





وقال المدرب الإسباني عن روبن دياز، في تصريحات تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس": "عندما تضم لاعبًا تعتقد أنه سينجح مع الفريق، لكن لا تعرف مقدار ذلك".





وأضاف: "امكانيات دياز وتفكيره في المباريات أمر رائع.. إنه يسعى للتعلم ونحن جميعًا معجبون بقدراته وعقله".





وتابع : "إنه يتواجد يوميا في صالة الألعاب الرياضية كل صباح ويتدرب ويأكل بشكل مثالي.



