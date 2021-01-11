موقف الوداد المغربي من التعاقد مع مهاجم الإنتاج الحربي

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



كشف فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق نادي الوداد المغربي، عن موقف ناديه من التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، باسم مرسي.

وأوضح أنه ليس لديه أي معلومة بشأن التعاقد مع المهاجم المصري، أما بالنسبة للتعاقد مع لاعبين مصريين أكد أن الأمر وارد.

وعن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أشار فوزي البنزرتي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن كل فرق المجموعات قوية، موضحا أن  الوداد سينافس على التأهل، مؤكدا أن الأهلي والزمالك من عمالقة القارة، لكن بقية الفرق مثل حوريا وبترو أتليتكو وكايزر تشيفز قوية.

وواصل، "نادي الوداد يمتلك لجنة فنية تقوم باختيار العناصر المتواجدة في الفريق، أنا جئت متأخرا، ولم اتمكن من اختيار اللاعبين".

وواصل، "قد أقوم بضم لاعبين أو ثلاثة إلى صفوف الوداد من أجل دعم صفوف الفريق المغربي".

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