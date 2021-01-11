محمد صبحي يبكي على الهواء حزنا على وفاة هادي الجيار

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
بكى الفنان محمد صبحي يبكي على الهواء بعد وفاة الفنان هادي الجيار، مؤكدًا أنه فقد إنسانًا وأخًا وصديقًا غالي عليه وعظيم.


خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"" كنت أنا وهادي الجيار زي الإخوات وعشنا في بيوت بعض وكان عندنا طموح وأحلام".


وعبر عم حزنه قائلًا: "خسرنا فنانين خلال الـ100 سنة الأخيرة لا يمكن تعويضهم وخلال الـ10 سنوات الأخيرة فقدنا فنانين كانوا ثروة فنية عظيمة".

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