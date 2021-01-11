زيدان يقنع نجم ريال مدريد بالبقاء

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في إقناع إيسكو بعدم ترك الميرنجي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجاري.

ويريد الدولي الإسباني في خوض تجربة جديدة تسمح له بالمشاركة بشكل أساسي خلال الموسم الجاري، تسمح له بالتواجد داخل صفوف منتخب إسبانيا في بطولة اليورو خلال الصيف المقبل.

 ووفقاً لما ورد بشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن منح المدرب الفرنسي إيسكو فرصة المشاركة لمدة 15 دقيقة بمواجهة أمس، لمحاولة إقناعه بالبقاء داخل صفوف فريق العاصمة الإسبانية".

وأضافت:"أن زيدان من المتوقع أن يمنح الفرصة لإيسكو لكي يشارك الخميس المقبل، في كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو".

وأختتمت:"ليس إيسكو من اللاعبين المفضلين لدى الفرنسي حاليًا، لكن الأخير يحاول الحفاظ على قوة غرفة الملابس، لأنه يعتقد أنه سيحتاج للاعب الإسباني في مرحلة ما من الموسم، لا سيما بسبب ضغط المباريات، واللعب كل ثلاثة أيام".

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