طلعت يوسف يكشف أسباب رفضه تدريب الإسماعيلي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي. 

وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا والثاني خلاف في وجهات النظر".

وأكمل: "إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة".

وأتم طلعت يوسف حديثه قائلا: "أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق".

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