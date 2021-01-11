انهيار عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة

انهار عقار مكون من ٣ طوابق في منطقة المعصرة البلد، دون إصابات أو وفيات حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار منزل في منطقة المعصرة، وعلى الفوز انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار 3 طوابق من عقار قديم، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.



