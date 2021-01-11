كلينسمان يوجه نصيحة ذهبية لـ هالاند بشأن مغادرة بروسيا دورتموند









تحدث المهاجم الألماني الدولي السابق يورجن كلينسمان، عن مستوى النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند ونصيحته له بشأن الاحتراف في ناد أكبر بأوروبا.





تصريحات يورجن كلينسمان بشأن إيرلينج هالاند





وأشاد يورجن كلينسمان بمستوى النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني، خلال مباراة فريقه أمام لايبزيج في البوندسليجا.





وقال يورجن كلينسمان المحلل الفني لقناة (إي إس بي إن) الأمريكية الرياضية بعد نهاية مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج: " هالاند ترك بصمته على هذه المباراة".





وتابع يورجن كلينسمان: "إيرلينج هالاند لم يحرز هدفين جميلين وحسب بل إنه كان يقاتل فعليا خط دفاع لايبزيج بالكامل، وكان هذا مبهرا جدا جدا، لقد ترك انطباعا بأنه ينمو شهرا بعد شهر وأصبح رجلا وأصبح أقوى".





وبشأن احتراف إيرلينج هالاند في ناد أكبر من دورتموند في المستقبل أوضح كلينسمان:"أعتقد أنه ليس في حاجة إلى التعجل بالبحث عن تغيير، ولو كنت في مكانه كنت سأخذ بعض الوقت".



