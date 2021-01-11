نجم الزمالك السابق: يتحدث عن رحيل مصطفى محمد

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
علق طارق السيد لاعب الزمالك السابق على رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

 وأضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ten                                                       كنت أتمنى بقاء مصطفى في الزمالك حتى نهاية أوليمبياد طوكيو ، ولكن الإدارة رأت أن احتراف اللاعب في الوقت الحالي سيصب في صالح النادي . 

 واختتم السيد:  "أسامة فيصل هو البديل الأفضل لتعويض مصطفى محمد  و لا أحبذ فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة أو أي مهاجم آخر من مهاجمي الدوري المصري".


ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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