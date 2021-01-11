انهيار منزل دون وقوع خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)

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تعرض منزل قديم بحي "الغمراوي" بحي الغمراوي بمدينة بني سويف، للانهيار، في ولم يسفر حادث انهيار العقار المكون من 3 أدوار، دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انهيار أحد العقارات القديمة بشارع لطفي بحي الغمراوي، دائرة القسم.



وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقل العميد وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وأعضاء الإدارة الهندسية بالوحدة، لمتابعة تداعيات الحادث.



وتبين من المعاينة والفحص أن العقار ملك المواطنين الاشقاء "علي ومحمد وفتحي سيد محمد"، ومكون من 3 أدوار، ارضى ودورين علوين، من الطوب والدبش ومسقوف بعروق وأخشاب، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.



وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني حول موقع العقار، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الهندسية، بعد تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.



ومن جانبه شكل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لجنة من المهندسين " عبدالعزيز مسلم وجورج وليم" وتحت إشراف الإستشار المتخصص والدكتور محمد مصطفى العسلي، وقامت اللجنة بمعاينة المنزل المنهار، وإعداد تقرير بحالته والإجراءات التي يجب إتباعها حفاظًا على أرواح الأهالي بالمنطقة.



وأعدت اللجنة التقرير اللأزم وأعتمدته من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأقرت اللجنة ـ في تقريرها ـ بإن المنزل يقع بـ26 شارع لطفي المتفرع من شارع صفية زغلول، بحي الغمراوي، بمدينة بني سويف، على مساحة 70 متر مربع، مكون من 3 أدوار، ارضى ودورين علوين، من الطوب والدبش، وبه شروخ رأسية وأفقية بالحوائط وأعلى الأعتاب وإزاحة وتكريش بالحوائط، وأوصت بإزالته حتى سطح الأرض مع الحفاظ على جدران وحوائط المنازل المتأخمة.