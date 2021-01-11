حقيقة أزمة مصنع سماد طلخا وكفر الدوار للغزل والنسيج (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حقيقة أزمة مصنع سماد طلخا وكفر الدوار للغزل والنسيج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه فيما يتعلق بشركة سماد طلخا "الدلتا للأسمدة"، كان المفترض هناك تطوير يحدث حيث ينتج أمونيا ويوريا ونترات النشادر ونيرتيك اسيد، وكان هناك شكاوى فيما يتعلق باليوريا ونتران النشادر من حيث التلوث والانبعاثات،

وتابع: "المصنع مقام على 300 فدان أراضي زراعية، ولكن حاليا هناك كثافات سكانية، وتم تطوير قطاع اليوريا العام الماضى، وسيتم تطوير مصنع الأمونيا، وبعد انفجار نتيجة إهمال في إبريل توقف المصنع تماما، وتم التوصل لمصنع جديد".

وأشار إلى أنه سيتم بناء المصنع خلال سنتين ونصف، وسيتم مناقشة، وسيتم تعويض جزء كبير من العاملين بخمسة أو ست سنوات من الأجور، وبعض العمال قد ينقلوا لمصنع السويس، وسيتم الإبقاء على حوالي 500 عامل، مردفا: "هناك توجيهات من الرئاسة أن اللي المفروض ندفعله قرش هندفعله قرشين".

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار ضمن خطة التطوير الشاملة.

وأكمل وزير قطاع الأعمال: " بدأنا بإصلاح 50 شركة قطاع أعمال منهم 32 في قطاع واحد"، مردفا:" لدينا أصول غير مستخدمة في إفريقيا سيتم الاستفادة منها".

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