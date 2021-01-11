برشلونة يكشف في بيان رسمي تفاصيل إصابة نجم الفريق









كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي مساء اليوم الأحد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها رونالد أراوخو، مدافع الفريق الكتالوني، قبل مواجهة غرناطة، مساء أمس السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الـ18 من الليجا.





تفاصيل إصابة أراوخو مدافع برشلونة





وكان الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة قد حقق فوزا كبيرا أمام غرناطة برباعية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.





من جانبه تعرض أراوخو للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مباراة برشلونة ضد غراناطة أمس السبت، حيث أشرك المدرب الهولندي المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بدلًا منه.





وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهر التقييم الطبي والفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن أراوخو يعاني من حمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن".





وأضاف بيان البارسا: "موعد عودة أراوخو إلى التدريبات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".



