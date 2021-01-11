علي حميدة يبكي بسبب حالته الصحية: إمكانياتي صعبة.. ومش قادر أتحمل مصاريف علاجي



وأشار "حميدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه متواجد حاليا في مرسى مطروح في انتظار تقرير الطبيب عن حالته الصحية استعدادا لإجراء عملية جراحية، مضيفا: "أتمنى حد يوفر لي مكان للعلاج".



وبكى الفنان علي حميدة بعد علمه بإعلان نقابة المهن التمثيلية بتكفلهم بعلاجه، قائلا: "أنا كده حسيت إني ابن التراب ده".



كشف الفنان علي حميدة، عن أنه يمر بوعكة صحية، مشيرا إلى أنه مصاب بحصوة في المرارة، معقبا: "إمكانياتي لا تسمح بتحمل نفقة علاجي"، موضحا أنه دفع 13 مليون جنيه ضرائب.