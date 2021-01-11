هاني شاكر: النقابة ستتكفل بعلاج علي حميدة.. وعاتبته لأنه لم يتصل بي مباشرة





علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على أزمة مرض الفنان علي حميدة، قائلًا: " تواصلت من جانبي معه وقاموا بتجهيز كل شئ له، وسيدخل المستشفى ويجري العملية الجراحية ولن نتأخر ونقابة الموسيقين لن تهمل دورها أبدًا" .





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة MBC مصر ": "عاتبت حميدة لأنه لن يتصل بالنقابة مباشرة وقال لي لم اتواصل لأني لم أدفع الاشتراك لمدة عامين"، مضيفًا: "أنا قولت له هدفعهم لك من مالي الخاص " .وقال عمرو أديب في نهاية لقائه أن الدكتور أشرف زكي تواصل مع علي حميدة ومع نقيب الموسيقيين لحل المشكلة .نشرت الصفحة الرسمية للفنان على حميدة تعليقا عبر فيسبوك تكشف فيه عن حالته الصحية وتعرضه الى وعكة صحية شديدة اسفرت عن دخوله المستشفى.وقالت الصفحة الرسمية : "الى كل من هوا محب وصادق في حبه .. للفنان على حميده هوا الآن " يعيش في فتره تعب ومعناه في مسقط رأسه بمطروح .. والتعب ملوش أي علاقه بالكرونا .. ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركه .. ونسأل الله صادقين الدعاء".