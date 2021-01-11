خبير يُفجر مفاجأة عن اخر تطورات مفاوضات سد النهضة

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كشفت الدكتورة نجلاء مرعي، خبير الشؤون الافريقية، اخر تطورات مفاوضات سد النهضة، قائلة "الموقف السوداني حول مفاوضات سد النهضة خلال هذه المرحلة به الكثير من الغموض، خاصة أن مطالب السودان تتمثل في ضرورة وجود الخبراء الإفريقيين في المفاوضات، والمستفيد الأكبر من وجودهم أديس ابابا".



وتابعت "مرعي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك تباين كبير بين الموقف المصري والإثيوبي في المفاوضات، خاصة أن مصر تريد اتفاق ملزم، بينما إثيوبيا تريد الوصول إلى اتفاق مؤقت حول الملء الأول للسد، ولا تريد التوقيع على أي اتفاق ملزم من الناحية القانونية.



ولفت إلى أن إثيوبيا تضيع الوقت، ولا تريد التوقع على أتفاق ملزم، ولا تريد الالتزام بأي معاهدات، وهذا نهج خطير تنتجه أديس أبابا، مشيرة إلى أن المفاوضات إذا فشلت بنهاية هذا الشهر، فستنتقل إلى الاتحاد الافريقي برعاية الكونغو، وحال الفشل قد ترفع المفاوضات لرؤساء الدول الثلاث للوصل إلى حلول، خاصة أن أثيوبيا تضيع الوقت، مشيرة إلى أن فشل المفاوضات قد يعني احالة ملف المفاوضات مرة أخرى إلى مجلس الأمن.

