عمرو أديب: رؤية محمد بن سلمان تمثل مستقبل السعودية وليست بروباجندا (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق "ذا لاين" العملاق بمنطقة نيوم، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تغيرات كثيرة على مستوى مختلف القطاعات وهي واضحة للعيان.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المملكة العربية السعودية ليست بترول ومال، وإنما هي فكر ورؤية، حيث أنهم ليسوا متكئين على أموالهم، مضيفا أن الأمير محمد بن سلمان يبحث دائما عن الأفاق الجديدة.

وأضاف أن رؤية محمد بن سلمات ليست بروباجندا، وإنما هي رؤية للسعودية الجديدة، ولمجتمع 60% منه شباب، مؤكدا أن مشروع "ذا لاين" ضخم وسيعود بالخير على مصر أيضا لأننا من شرم الشيخ سنرى هذه المشروعات.

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