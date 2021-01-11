مستشار وزير المالية: توثيق 8 مشروعات قومية على العملات المعدنية المتداولة (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضح حازم شريف، مستشار وزير المالية، التفاصيل المتعلقة بمشروع سك العملة المتداولة لتوثيق المشروعات القومية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 8 مشروعات بالفعل من خلال سك العملات المعدنية المتداولة سواء الجنيه أو النصف أو الربع ومنها مشروع العاصمة الإدارية وحقل ظهر ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان.

وقال "شريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه جاري حاليًا العمل على توثيق المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال هذا العام وهي مشروعات المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في الفسطاط ومدينة الجلالة.

وأضاف أن هذا التوثيق هو جزء من التوعية بأهمية هذه المشروعات وبناء الوعي الوطني، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المشروعات التي سيتم توثيقها أولًا ثم عرض الفكرة على أكثر من مصمم من مصلحة سك العملة والشباب من فنون جميلة وفنون تطبيقية للخروج بأربع أو خمس تصميمات يتم الاختيار فيما بينها في النهاية من قبل وزير المالية.

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