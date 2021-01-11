إيناس الدغيدي: تعرضت للإغماء وسقطت في الحمام بعد إصابتي بـ"كورونا"





أكدت المخرجة ايناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بفيروس كورونا قبل تعافيها، قائلة: "كورونا جت لي ثقيلة جدا وأغمى عليا فى الحمام، وفى اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعمل لى تحليل والمسحة طلعت ايجابيه، وعانيت من اصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام واصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة اخرين في نفس اليوم".





وأضافت ايناس الدغيدي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها، لافتة إلى أن يسرا أصيبت معها فى نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لانها تعاني من حساسية الصدر.





وتابعت: "كورونا أصابني فى المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير"، مؤكدة أنها خلال فترة اصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي والفنانة يسرا وشماتة فى المرض ولكن بعد خمس ايام استقرت حالتها وبدأت فى التعافي".







