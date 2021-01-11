الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

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أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية مستمرة على الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة، مناشدًا قائدي المركبات بالقيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن السبب في كثافة الشبورة خلال الأيام الماضية نظرًا لطول فترة الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأشار إلى أن الشبورة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة بسبب قدومها من البحرين الأحمر والمتوسط ومحافظات الوجه البحري مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى.



وناشد قائدي المركبات بالخروج على الطرق السريعة بعد التاسعة صباحًا أو القيادة بهدوء خلال الفترة من 12 وحتى 8 صباحًا، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتحسن الرؤية على الطرق بداية من يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا على ضرورة إتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور لتفادي الحوادث بسبب هذه الشبورة.



ومن ناحية أخرى أشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة.