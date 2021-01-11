"الصحة" تكشف عن موعد بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة، عن موعد بدء التلقيح ضد فيروس كورونا بالنسبة للأطقم الطبية والفئات التي لها الأولوية. 

وقال "عبد الفتاح" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه خلال أسبوع سوف تبدأ التطعيمات بالفعل، موضحًا أن تأخير تلقي التطعيمات حتى الآن بسبب تطوير مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الـ27 محافظة من أجل رفع كفاءتها.

وأضاف أن اللجنة المشرفة على اختيار اللقاحات تعاقدت على أكثر من لقاح، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة على قدر كبير من العلم والمهنية وتعمل على تنويع اللقاحات لأنه شيء مطلوب وفيه منها من وصل إلى مصر بالفعل.

وأوضح أن اللجنة المشرفة على اختيار اللقاحات ممثلة في كافة الجهات سواء الصحة أو وزارة التعليم العالي أو مراكز البحوث أو منظمة الصحة العالمية.

وتابع " منفتحين ولا نترك أي طريق وكل الخيارات متاحة أمامنا سواء اللقاح الصيني أو استرازينكا أو فايزر، وهناك مسارات محددة وأخرى مخصصة لتلقي الجرعة الأولى ومسار آخر لتلقي الجرعة الثانية".

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