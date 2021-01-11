"الإفتاء" تحذر من وصفات مواجهة كورونا من غير المختصين (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، على وصفات علاج كورونا من غير المختصين، قائلًا: "هذا بلاء كبير، ومن يصف وصفات للعلاج من كورونا بشكل بعيد عن التخصص، يعمل على نشر الخرافات".





وتابع "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد،:" هؤلاء يتقولون بغير علم بصفة عامة، وهذا مرض يجب ان نحترس منه،...هذا الأمر حذر منه الشرع الحنيف".



