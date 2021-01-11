ميسي يتفوق على رونالدو في إحصائية جديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي




أكد تقرير صحفي، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تفوق على كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في إحصائية جديدة.



وتمكن ميسي من تسجيل هدفين من رباعية فريقه ضد غرناطة، في الجولة 18 من الليجا، كان أحدها من ركلة حرة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، رفع ميسي رصيده من الأهداف بالركلات الحرة مع برشلونة، إلى 48 هدفا، 37 منها في الليجا.

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي تفوق بذلك، في عدد الأهداف من الكرات الثابتة، على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 47 هدفًا من ضربات حرة، طوال مسيرته مع الأندية، منها 32 في مسابقات الدوري المختلفة. 

وقاد ميسي البارسا للفوز على غرناطة (4-0)، لحساب الجولة الـ18 من الليجا، التي بات يتصدر هدافيها منفردا برصيد 11 هدفًا.

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