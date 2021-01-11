"اتنيل".. شاهد ماذا حدث بين أديب وأحد الأشخاص بسبب حديثهما عن تقدم الإنسان

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يتحدث مع أحد الأشخاص منذ فترة، وقال له أن الإنسان تقدم بشكل كبير، معقبا: "أنا قولتله اتنيل.. اتقدم إيه، ده كمية الفيروسات اللي عدت العالم كله متجيش قد معلقة شاي".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه كانوا يحدثوننا عن الإنسان "السوبر" ولا يشيخ، ولكن تبين أن الإنسان "تعبان وكحيان"، موجها رسالة للمواطنين، "أوصيكم وأوصي نفسي نحاول نعدي الأيام السودة دي".



