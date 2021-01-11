صاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة على حميدة يبكي بسبب تدهور صحته.. ونقيب الممثلين يتدخل

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر

دخل الفنان علي حميدة أغنية "لولاكي" الشهيرة في نوبة بكاء بسبب تدهور صحته حيث يعاني من وجود حصوة في المرارة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، بقناة "إم بي سي مصر"في تصريحات تلفزيونية، عدم قدرته علي تحمل نفقات العلاج في مستشفي خاص.

وأشار إلى أنه يقيم حاليًا في مرسي مطروح وامكانياتي لا تسمح بالعلاج في مستشفي خاص.

وأضاف: "انتظر تقرير الطبيب لنقلي الي أحدي مستشفيات الاسكندرية أو البقاء في مطروح واجراء جراحة فيها".

وتعهد نقيب الممثلي الدكتور أشرف زكي بأن اتحاد النقابات الفنية سيتكفل بعلاج علي حميدة ولن يتحمل الأخير أي مبالغ مالية.


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