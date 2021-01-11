"الشؤون الوقائية" تكشف حقيقة عدم أمان لقاح كورونا

Advertisements

علق الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزي للشؤون الوقائية، على انتشار شائعات حول أمان اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، قائلًا: "من يتحدث بذلك يسخر بعقول المصريين، خاصة وأن كل دول العالم تعمل على شراء اللقاح وتوفيره للشعوب".



وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا انتشر في كل دول العالم، وعطل الكثير من الاقتصاديات حول العالم، مشيرًا إلى أن اللقاح أمر هام للقضاء على هذا الفيروس، ولا يمكن أن يكون اللقاح غير آمن، معقبًا: "مفيش دولة هتسمح لإعطاء شعوبها لقاح غير آمن".



وأضاف: "مصدر فخر لكلك الشعب المصري، قيام الدولة المصرية بالعمل على تأمين اللقاح الخاص بفيروس كورونا مع أوائل الدول".

